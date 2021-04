Para recreatieoorden wel toegankelijk voor publiek komend weekend

De stuurgroep van de Para-oorden in Suriname heeft woensdag bekend gemaakt dat recreanten gewoon zullen worden toegelaten tot de recreatieoorden om het weekend door te brengen. De oorden zijn het komend weekend dus niet gesloten noch ontoegankelijk voor groepen van maximaal 5 personen behorende tot dezelfde familie of groep en een veilige bubbel vormen.

Naar aanleiding van een in de media verschenen bericht waarbij de Surinaamse minister van Justitie en Politie Minister K. Amoksi zodanig is geciteerd waardoor allicht de indruk kan zijn ontstaan dat recreanten niet zouden worden toegelaten tot de recreatieoorden om het weekend door te brengen. Zulks is dus niet het geval.

In een nader onderhoud met Minister Amoksi is duidelijkheid verkregen dat zijn uitspraken betrekking hebben op de mogelijke feestgangers die zich overgeven aan illegale feesten op de diverse plekken van ons land.

Expliciet wordt vermeld dat de recreatieoorden opereren volgens de uitgestippelde protocollen en alle baat bij hebben om zowel hun eigen personeel als overige gasten een veilige en hygiënische omgeving aan te bieden. Naleving van de Covid-19 protocollen ontworpen voor de recreatiesector zal te allen tijde worden nageleefd en streng worden gehandhaafd.

Op het bezoekend publiek wordt derhalve nadrukkelijk een beroep gedaan zich strikt te houden aan de geldende protocollen daar er niet geschroomd zal worden door de oorden om gasten die zich niet houden aan de regels en voorschriften te doen verwijderen van de oorden, desnoods met behulp van de sterke arm van de wet. De Politie zal niet schromen om tegen overtreders van de Covid maatregelen op te treden.