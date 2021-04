Omstander schiet agressieve pitbull dood na aanvallen vrouw en kind

Een omstander heeft maandag in Paramaribo een agressieve pitbull doodgeschoten. De hond had een vrouw en haar kind aangevallen. De vrouw let op het huis van de eigenaar van de pitbull. Zij heeft ook ter plaatse haar intrek genomen.

Zij was maandag samen met haar kind toen de hond hen aanviel. Een omstander die dit zag gebeuren, trok een vuurwapen en schoot gericht op de hond die dodelijk werd geraakt. Na het lossen van het schot verliet de schutter de plaats, waardoor het niet bekend is wie die persoon is.

De moeder en haar minderjarige kind liepen letsel op en zochten per eigen gelegenheid medische behandeling. De Surinaamse politie ontving de melding dat de pitbull een kind had aangevallen en deed de plaats aan.

De eigenaar van het huis vertoeft momenteel niet in Suriname maar in het buitenland.