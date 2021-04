In Suriname is een man vanmiddag per ambulance naar de Spoedeisende Hulp gebracht, nadat hij aangevallen was door Braziliaanse bijen en daarbij diverse keren is gestoken.

Het slachtoffer was aan de Magentaweg ter hoogte van pandnummer 168 bezig met het snoeien van takken van bomen in de buurt van een telefoonmast, toen de bijen hem rond 17.00u aanvielen.

De politie werd ingeschakeld die vervolgens de Surinaamse brandweer en het speciaal bijenteam naar de plek dirigeerde.