Man in Nickerie dood na COVID-19 besmetting

In Nickerie is een man vandaag overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een man uit Wageningen, die al enige tijd ziek was.

Deze COVID-19 dode was bedlegerig met onderliggend lijden vertellen bronnen aan onze redactie.

Het aantal besmettingen in Nickerie is de afgelopen dagen behoorlijk gestegen. Er komen dagelijks besmettingen bij en de situatie is dermate ernstig, dat de Nickeriaanse autoriteiten overwegen het rijstdistrict op slot te doen.