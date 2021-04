Lijk snel uit lijkwagen gehaald bij beginnende brand

Een lijkwagen in Suriname die donderdag een lijk vervoerde aan de Lithaniastraat, stond in brand. Omstanders reageerden meteen hierop en haalden het lijk eruit. Er is toen een andere lijkwagen ingeschakeld waarmee het lijk verder is vervoerd.

De lijkwagen kwam vanuit het adres van de overledene en werd vervoerd naar de begraafplaats. Op een gegeven moment vatte de voorzijde van het voertuig vlammen. De bestuurder stopte en kreeg hulp van anderen om het lijk weg te halen. In die tussen tijd was de brandweer ingeschakeld.

Volgens de Surinaamse brandweer heeft zij wel opgetreden waardoor erger is voorkomen. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. Er was slechts schade aan de voorzijde van het voertuig.