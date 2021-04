Benadeelde brengt verdachte met geweld naar politie en wordt zelf aangehouden

De Surinaamse politie heeft vorige week een man aangehouden, die samen met twee vrienden een van diefstal verdacht familielid met geweld naar het politiebureau heeft gebracht. De mannen werden daarbij ook zelf aangehouden voor openlijke geweldpleging en vrijheidsberoving.

De verdachte van diefstal is een oud bekende van de politie te weten de 40-jarige Timotie P. alias ‘Timo’. Hij wordt ervan verdacht, op donderdag 8 april, een groot geldbedrag in Surinaamse dollar en versterkers weggenomen te hebben. De benadeelde is een familielid van Timotie.

Na de aangifte kreeg de benadeelde informatie dat Timotie zich bevond op een illegale gok locatie. Naderhand verklaarde de benadeelde dat hij de locatie aan deed om de verdachte aan te houden en over te brengen naar de politie. Bij die gelegenheid was de benadeelde in gezelschap van twee vrienden.

De benadeelde en zijn vrienden namen Timotie, met geweld, mee in een voertuig naar het politiebureau. Op het bureau aangekomen werd de benadeelde en zijn vrienden door de politie aangehouden voor openlijke geweldpleging en vrijheidsberoving.

Timotie werd onder politie bewaking voor medische behandeling overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis. Zijn letsels waren niet van ernstige aard waardoor hij na behandeling weg mocht. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd Timotie in verzekering gesteld ter zake diefstal.

Eén van de gestolen versterker is teruggevonden en in beslag genomen bij de 52-jarige heler F.M. De heler is na overleg met het Openbaar Ministerie heen gezonden.

De benadeelde en zijn twee vrienden zijn na overleg met het Openbaar Ministerie ook heen gezonden door de politie. Dit nadat zij aangesproken zijn over de door hun gepleegde onwettelijke handelingen.

Als Timotie door hun handelingen zwaar gewond was geraakt zouden zij hoogstwaarschijnlijk in ernstige problemen zijn geraakt zegt de politie.