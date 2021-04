Agenten niet te spreken over recente bevorderingen bij Surinaamse politie

Binnen het Korps Politie Suriname is er deze week enige beroering ontstaan naar aanleiding van de bevordering van twee agenten. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een groot deel van de agenten het niet eens is met deze bevordering.

Eind maart is een onderinspecteur van politie benoemd tot inspectie van politie 3e klasse. Ook is een brigadier van politie bevorderd tot onderinspecteur van politie.

“Er zijn agenten in het korps die langer dan zeven jaren in deze zelfde rang zijn en nog steeds op hun bevordering wachten. De brigadier die tot onder inspecteur is bevorderd heeft niet eens brigadiersopleiding achter de rug” zeggen de gepikeerde agenten.

Ze beginnen zich nu te bundelen om opheldering omtrent deze bevorderingen te vragen.