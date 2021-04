Politie zoekt 34-jarige verdachte van verkrachting

De Surinaamse politie is op zoek naar deze man: de 34-jarige Remie Delano Wielzen, ook wel bekend als Mitchel. Wielzen wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan verkrachting, meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte is geboren op 20 oktober 1986 in het district Coronie en heeft laatst gewoond aan de Pater de Kortstraat te Totness in het eerder genoemde district.

De procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte, om contact te maken met de politie afdeling Recherche Regio Oost.

Dit kan op de telefoonnummers 0357107; 0357040, het Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.