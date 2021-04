70 nieuwe COVID-19 gevallen; ziekenhuis en ICU opnames stijgen weer

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer 70 nieuwe COVID-19 gevallen geregistreerd. Dit na 244 keer testen. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen en ICU is ook weer toegenomen.

Dat blijkt dinsdagavond 20 april uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Het aantal personen in het ziekenhuis was een dag geleden 66, dinsdag is dat gestegen naar 72. Het aantal personen in de ICU bedroeg 15 en dat aantal is gestegen naar 19.

De cijfers van dinsdag: