50-jarige nep-verhuurster aangehouden voor oplichting 11 personen

Een 50-jarige vrouw is maandagavond in het district Wanica aangehouden voor oplichting. Het gaat vooralsnog om 11 personen in Suriname, die zouden zijn opgelicht.

De vrouw gaf hen aan dat zij woningen te huur heeft hetgeen niet op waarheid berustte. Zij liet de klanten plaatsnemen in haar auto en wees hen de woningen, alsof de panden van haar waren.

Klanten moesten vooraf het huurgeld aan haar geven en wanneer ze naar de sleutel van de woning vroegen, bleef het stil. Het bleek al gauw dat de aangeboden woningen aan anderen toebehoren.

De verdachte is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.