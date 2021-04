Weggespoelde bypass aan de Tutaya-2brug te Brownsweg hersteld

De bypass bij de Tutaya-2brug is in de nacht van vrijdag 16 april 2021 weggespoeld als gevolg van het buiten de oevers treden van de Tutaya-2kreek. Vanwege de ontstane noodsituatie hebben de Wegenautoriteit (WA), het districtscommissariaat van Brokopondo en IAMGOLD samen met de meeste spoed een herstelprogramma uitgevoerd.

Daarbij is IAMGOLD ingekomen met materieel en manschappen en de WA met de technische begeleiding van de uitvoering. De bestaande stalen brug, die reeds geruime tijd was afgesloten, is tijdelijk opengesteld om zodoende de weggebruikers de gelegenheid tot oversteek te bieden. De politie die het verkeer ter plaatse regelt, laat alleen voertuigen toe tot een maximale tonnage van vijf (05) ton.

De werkzaamheden aan de bypass zijn zaterdag van start gegaan en worden vandaag dinsdag 20 april afgerond. Aan de weggebruikers wordt er een beroep gedaan om de aanwijzingen van de politie ter plaatse stipt op te volgen. De Wegenautoriteit vraagt uw begrip voor het ontstane ongerief tijdens de werkzaamheden.