VIDEO: Kinderen ontsnappen aan de dood na aanrijding op berm

De moeder van deze twee kinderen in Suriname, is nog steeds aan het bijkomen van de vreselijk gebeurtenis die hen afgelopen zondag trof. Het gebeurde allemaal heel snel: haar twee kinderen waren rond 16.00u buiten voor de deur van een woning aan de Frederik Derbystraat nietsvermoedend aan het spelen naast een geparkeerde auto. Ineens knalde een ander voertuig met hoge snelheid tegen de geparkeerde auto aan.

Op camerabeelden (onder) is te zien dat de geparkeerde auto tegen de kinderen aan vloog. Het meisje (9) werd onder andere aan haar zij geraakt maar wist snel op te staan. Het jongetje (4) verdween echter onder de aangereden auto. Een man die snel uit de woning kwam, wist het jongetje meteen weg te dragen.

De klap was zo hard dat beide kinderen op slag dood hadden kunnen zijn. Dat realiseert de moeder zich ook en schreef op Facebook: “Heb geen woorden genoeg om de Heer daarboven te bedanken dat hij mijn kids in leven heeft gehouden maar ben Hem dankbaar voor zijn wonderen.”

Helemaal ongeschonden zijn de kinderen niet. Ze hebben wel lichte verwondingen opgelopen. Het meisje is vandaag naar de dokter gegaan en op het moment van schrijven wordt zij onderzocht vertelt moeder Sheraika aan Waterkant.Net.

Over de veroorzaker van het ongeval is weinig bekend, anders dan dat deze in een Toyota Chaser reed. Het voertuig is door de Surinaamse politie in beslag genomen.

UPDATE: De knie van het meisje is met steunverband verbonden, want ze hebben een kleine breuk ontdekt aan haar knie zegt de moeder zojuist tegen de redactie.

De schokkende beelden: