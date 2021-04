Suriname voorzitter Comité Legerbevelhebbers Caricom/Impacs

Suriname heeft voor een jaar het voorzitterschap overgenomen van het Permanent Comité van Legerbevelhebbers van de Caricom/Impacs (Caribbean Community Implementation Agency for Crime and Security). Dit besluit werd genomen tijdens een virtuele conferentie van de 26ste Permanente Caricomvergadering voor Politiechefs en Legerbevelhebbers op 18 februari 2021.

Het voorzitterschap is overgenomen van Saint Kitts and Nevis en wordt ingevuld door de aangewezen representant van de bevelhebber (BNL), luitenant-kolonel Werner Kioe A Sen (plaatsvervangend bevelhebber). De overige deelnemers van de Surinaamse delegatie waren luitenant-kolonel Ruben Ramautar (Hoofd G-3 Nationaal Leger) en majoor Leon Klaverweide (Hoofd Bureau Militaire Zaken). Vanwege omstandigheden kon de BNL, kolonel Robert Kartodikromo, niet participeren in de conferentie.

Het uiteindelijke doel van deze conferentie is om te geraken tot een adequate regionale samenwerking tussen de politiechefs en legerbevelhebbers van de Caricom-landen teneinde het hoofd te kunnen bieden als antwoord op de uitdagingen op het gebied van criminaliteitsbestrijding en veiligheid binnen Caricom. Volgens de regeling moet elk jaar een ander Caricom-land volgens een roulatiesysteem (in alfabetische volgorde) het voorzitterschap bekleden van het Permanent Comité van Legerbevelhebbers en het Permanent Comité van Chefs van Politie.