Man die bondsvoorzitter Sallons in Nickerie met de dood bedreigde aangehouden

De politie in Nickerie heeft maandagavond een man aangehouden, die ervan wordt verdacht bondsvoorzitter Michael Sallons met de dood te hebben bedreigd, toen hij bijna twee weken geleden in Nickerie was. De verdachte Q.P. is omstreeks 19.00u door de politie aangehouden.

Sallons begaf zich op 7 april op het terrein van Openbare Werken in Nickerie, waar hij mensen wilde spreken die zich zouden willen aansluiten bij de bond. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Op een gegeven moment liep het uit de hand waarbij Sallons een klap kreeg en met de dood bedreigd werd door Q.P.

Dit werd op een filmpje vastgelegd. De bondsvoorzitter deed daarna meteen aangifte bij de politie van het bureau Nieuw-Nickerie.