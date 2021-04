De voorbereidingen voor het Nationaal Speech Contest (NSC) 2021 in Suriname zijn aanvankelijk begonnen in 2020. Verschillende studenten van diverse middelbare scholen hadden zich voor de selectie opgeven. Echter werden er van deze groep slecht 13 studenten geselecteerd om mee te doen aan het trainings traject. De initiële trainer was niemand minder dan Senator Francis Small, die de studenten de nodige kneepjes bijleerde. Maar de organisatie werd geconfronteerd met de pandemie, waardoor zij genoodzaakt was het geheel lam te leggen.

Na goed hun huiswerk te hebben gedaan, heeft JCI Nilom besloten om dit geweldig project desondanks voort te zetten. Er werd besloten om verder te gaan met de originele groep studenten. Zodoende werd deze groep studenten wederom uitgenodigd, om alsnog deel te nemen aan het evenement. Dit alles ging nimmer zonder de nodige slag of stoot. De huidige situatie zorgde ervoor dat een groot deel van de studenten steeds gedemotiveerd raakten. Door voldoende inzet van Acheber Jamin alsook de nieuwe trainer National Vice President Ruiz Kartoredjo, werden de studenten gemotiveerd gehouden en hebben zij toch nog een mooi evenement kunnen maken van het geheel.

Los van de bovengenoemde personen waren ook de Surinaamse sponsoren met name; Assuria, Fernandes group, De Nederlandse Ambassade, Surichange bank, CMC print, K&K heritage group, Staatsolie, De STVS en Jamur Institute, enorm belangerijk voor het tot stand komen van het geheel.

De studenten die hebben deelgenomen waren: Sharifa Hooghart(AMS), Yoiraisa Agard (Lyco 2), Shemar Rier (Lyco2), Kareena Sookraj (CPI), Jade Borgis (SGK), Sofena Seymore( Imeao 1), Richard Pinas( HHS), Eugenie Sevetia (SMO).

Het evenement werd gehouden op zaterdag 3 april j.l. en werd opgenomen in de studio van de STVS. Op zaterdag 17 april j.l. werd het evenement uitgezonden via de STVS. De uiteindelijke resultaten zijn als volgt; The best speaking student bij de 25ste editie van het Nationaal Speech Contest is geworden, Sharifa Hooghart(Winaar), Shemar Rier (1st runner-up) en Yoiraisa Agard ( 2nd runner-up).

De winnaar ging naar huis met een eigendomstrofee, een splinternieuwe laptop en een geldsbedrag van SRD 4500,-. De 1st runner-up die kreeg eveneens een eigendomstrofee, een tablet en een geldbedrag van SRD 3500,-. De 2nd runner-up kreeg ook een eigendomstrofee en een geldsbedrag van SRD 2500,-.

Deze studenten zullen per heden fungeren als JCI Nilom Ambasadeurs en zullen aan diverse projecten van de chapter deelnemen.