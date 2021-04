Werk van Surinaamse kunstenaars te zien op virtuele groepsexpositie

Readytex Art Gallery maakt met trots bekend dat van 11 Surinaamse kunstenaars werken geselecteerd zijn om te participeren in een virtuele expositie georganiseerd door MAC (Museums Association of the Caribbean). Deze nieuwe virtuele expositie onderzoekt de impact van de pandemie door de ogen van Caribische kunstenaars. COVID: Collecting Our Voices in the Caribbean and its Diaspora ging van start op vrijdag 16 april en loopt door tot en met 26 november 2021.

Na een competitief beoordelingsproces werden 27 kunstenaars van het Engels-, Frans-, Spaans- en Nederlandssprekend Caribisch gebied geselecteerd om te participeren in de virtuele tentoonstelling. Deze kunstenaars vertegenwoordigen tien landen: De Bahama’s, Kaaimaneilanden, Frans-Guyana, Guadeloupe, Guyana, Haïti, Jamaica, Martinique, Puerto Rico en Suriname.

Volgens het MAC persbericht: ’(…) Reagerende op de pandemie en de impact ervan op de creatieve sector, brengt het project stemmen vanuit de regio bij elkaar om door middel van creatieve expressie te belichten hoe mensen in het Caribisch gebied en haar diaspora deze crisis beleven en doorstaan. (…)’

De expositie toont werk van 27 kunstenaars van de vier taalkundige regio’s van het Caribisch gebied (namen van de 11 Surinaamse kunstenaars zijn cursief weergegeven): Elie Babel, Céline Bernabe, Errol Ross Brewster, Dede Brown, May Clemente, Francks Deceus, Megan Ehman, Eugene Elira, Kenneth Flijders, Teresa Grimes, David Gumbs, Shaundell Horton, Sri Irodikromo, Jemimah Johnson, Miguel Keerveld, Rinaldo Klas, Erick Ledesma, John Lie A Fo, Bruno Métura,Kurt Nahar, Iria Prieto, Sunil Puljhun, Dhiradj Ramsamoedj, Ruddy Marc Roquelaure, Simon Tatum, René Tosari en Wilgo Vijfhoven.

De gevarieerde collectie kunstwerken bestaat uit schilderijen, tekeningen, sculpturen, fotografie, digitale kunstwerken, video en geluidsinstallaties, en het geschreven woord.

Voor meer informatie over de expositie kunt u de MAC-website www.caribbeanmuseums.com bezoeken.