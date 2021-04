Vrouw krabt man met nagels na ruzie over rommel in huis

Een 27-jarige vrouw in Suriname heeft haar 29-jarige man zondag in het district Wanica met haar nagels gekrabd. Zij viel hem ook aan met een nagelveiler waarmee zij bezig was haar nagels te veilen.

De man heeft aangifte van mishandeling tegen de vrouw gedaan. Hij had krab en snee verwondingen in het gezicht, hals en de rug. Volgens hem gaf hij de verdachte geen aanleiding hem te mishandelen.

De ruzie begon toen het slachtoffer veel rommel in het huis merkte. Hij vroeg haar om die op te ruimen. De vrouw werd boos en viel hem aan. Het koppel leeft al twee weken in onmin met elkaar.

De politie ging naar de plaats voor een onderzoek en bracht de vrouw over naar het politiebureau. De vrouw geeft toe dat zij ruzie heeft gekregen met haar man en dat zij hem met haar nagels heeft gekrabd.