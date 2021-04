VIDEO: Politie neemt geluidsinstallatie in beslag en raakt slaags met eigenaar

Tijdens de total lockdown afgelopen weekend in Suriname, heeft de politie een geluidsinstallatie in beslag genomen. De eigenaar was daar niet helemaal mee eens en na een flinke scheldpartij raakte de politie slaags met hem. Bewakingscamera’s legden vast wat er zich zondagavond heeft afgespeeld op een adres in Paramaribo-Noord.

Op de beelden is te zien dat de man aan het borrelen is op het terrein voor de deur van een woning. Hij heeft daarbij luide muziek aan. Dit zou al geruime tijd aan de gang zijn waarbij iemand uit de buurt vermoedelijk de politie heeft gebeld. Rond 20.27u arriveerde de politie die de man op een rustige manier duidelijk maakte dat hij overlast veroorzaakt met de luide muziek.

De muziek was op dat moment uitgedaan, maar toen de agent die de man aansprak weer in de auto wilde stappen deed de man de muziek weer hard aan. De agent loopt terug naar de man en maakt hem duidelijk dat de muziek zachter moet zetten. De overlast veroorzaker reageert niet en geeft alleen aan dat hij op z’n erf is. Dan besluit de agent de geluidsinstallatie in beslag te nemen.

De eigenaar loopt al morrend mee en wil in discussie gaan hierover. De agenten laden de spullen in en er is niets aan de hand tot dat de eigenaar zijn spullen uit de bak probeert te grijpen. Een van de agenten reageert hierop door de man weg te trekken van de bak, waarna een gehaal en getrek begint.

De eigenaar wordt woest en begint bijna meteen te schelden tegen een van de agenten, waarna beide agenten hem wegduwen en aangeven dat hij weg moet gaan omdat hij dronken is. De eigenaar blijft boos en scheldt een van de agenten vervolgens enorm uit waarna deze zich geroepen voelt om de dronken man een schop te geven.

De eigenaar reageert door de agent terug te slaan waarna beide agente de man wegduwen. De eigenaar blijft agressief slaan en schelden waarna de agenten hem richting de schutting proberen te krijgen om hem vast te pakken. Uiteindelijk lukt dat hun, maar besluiten ze de man te laten voor wat het is en lopen terug naar de auto.

De agressieve man blijft bezig en wil vechten. Intussen zijn twee vrouwen die bij de eigenaar horen erbij gekomen, die hem weg proberen te halen bij de politie en hem naar binnen brengen om te kalmeren.

De man in kwestie heeft de beelden vermoedelijk zelf online geplaatst. Hij vindt het optreden van de politie niet goed. Op social media krijgt hij veel bijval, maar er zijn ook mensen die vinden dat zij zelf de overlast veroorzaakt heeft, zelf agressief aan het schelden was en en dit dus op zichzelf heeft afgeroepen.