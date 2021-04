TV: Met Sylvana Simons in gesprek over geloof

Presentator Tijs van den Brink heeft inmiddels maar liefst 129 afleveringen gemaakt van het NPO 2 TV programma Adieu God? Vanavond om 23.20u ontvangt hij Sylvana Simons.

Onlangs werd Sylvana Simons voor haar partij BIJ1 beëdigd als Tweede Kamerlid. Er ging een ritueel uit de Afro-Surinaamse religie winti aan vooraf. Maar wat voor geloofsopvoeding kreeg de in Suriname geboren Simons eigenlijk mee en hoe denkt ze over God?

Aan Tijs van den Brink vertelt ze dat ze in God gelooft, maar niet op de traditionele manier: ieder mens heeft een goddelijke kracht in zich. Dagelijks houdt ze een stiltemoment om met haar innerlijk in gesprek te gaan. Sylvana krijgt veel te maken met hatelijke reacties.

De opdracht van Jezus om je vijanden lief te hebben, vindt ze mooi. Want liefde is iets dat je moet geven, ongeacht wat je ervoor terugkrijgt.

Tijs neemt een beeld van Jezus mee naar het gesprek om de gast te vragen naar hoe hij of zij naar Jezus kijkt. Gasten krijgen ook de ruimte om Tijs te bevragen op zijn geloof. Dat levert spannende en openhartige gesprekken op over de grote vragen van het leven.

Adieu God? Maandag 19 april 2021 om 23.20u op NPO 2.