Politie start weer zoektocht naar lichaam van Sumanta

Met honden, boten en specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut is de politie vanmorgen weer een grootscheepse zoektocht gestart naar het lichaam van de verdwenen Surinaamse studente Sumanta Bansi (22) uit Hoorn. Dat meldt de politie vanmorgen.

Volgens de Telegraaf is nieuwe informatie de aanleiding voor de zoektocht, waarbij er wordt gezocht in het water en op land van het recreatiegebied De Hulk aan de IJsselmeerdijk.

De uit Suriname afkomstige Bansi wordt sinds februari 2018 vermist. De politie vermoedt dat haar ex-minnaar Manodj B., diens vrouw, vader Dwarka en broer Dennis betrokken zijn bij de verdwijning.

De politie plaatste dit bericht op Twitter over de nieuwe zoektocht:

Vandaag wordt opnieuw gezocht naar het lichaam van de sinds februari 2018 vermiste Sumanta Bansi uit #Hoorn. Dit keer zoeken wij, zowel in het water als op het land, in recreatiegebied De Hulk in #Scharwoude.