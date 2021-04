Buschauffeur botst tegen terreinwagen na haastig oversteken hoek

Zondagavond was het weer raak tijdens de total lockdown in Suriname. Een bus is op de hoek van de Kankawastraat en Toekomstweg gebotst tegen een terreinwagen nadat de buschauffeur haastig de weg overstak.

De bus reed over de Kankawastraat en de terreinwagen over de Toekomstweg, welke voorrang heeft. De buschauffeur stak de hoek haastig over en onderschatte de snelheid van de aankomende terreinwagen met de aanrijding als gevolg.

Beide voertuigen belandde na de klap tegen de vangrail en raakte zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond bij de aanrijding. De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.