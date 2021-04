B-Tune’s nieuwste release ‘K’motto Gwe’ op 14 mei

B-Tune, een artiest die op jonge leeftijd is begonnen met het maken van muziek, lanceert binnenkort het nummer ‘K’motto Gwe‘. Al vanaf zijn kinderjaren is hij actief als zanger, waardoor hij inmiddels al wat kilometers op zijn naam heeft staan. Daarom staat hij ook bekend als een ras entertainer in de muziekscene, in staat om vrijwel elke groep te amuseren met zijn gezelligheid en enthousiasme.

B-Tune is lid en bekend van de muziekformatie The Band, waarmee hij samen met zijn mede zangers en muzikale collega’s de afgelopen jaren uitverkochte shows mee heeft mogen geven en Surinaamse harten mee wist te winnen. Naast zijn optredens met The Band houdt B-Tune zich ook bezig met het schrijven en produceren van zijn eigen nummers, samen met zijn producer Stacy Grind. Dit is ook waar hij zijn ontspanning uit haalt en waar zijn passie ligt.

In 2020 heeft B-Tune samen met The Band en in samenwerking met Selecta Beats een cover uitgebracht genaamd ‘Bubbling Mashup’, die inmiddels overal in Suriname te horen is. Het is een enorm succes geweest en erg goed ontvangen door het Surinaamse volk. Met de Bubbling Mashup heeft hij meer dan een half miljoen views behaald op YouTube.

Via social media laat B-Tune weten dat op vrijdag 14 mei 2021 14.00 uur Surinaamse tijd (19.00 uur Nederlandse tijd) zijn nieuwe nummer ‘K’motto Gwe’ wereldwijd op alle streamingsdiensten wordt uitgebracht. B-Tune beschrijft het zelfgeschreven nummer ‘K’motto Gwe’ als een lied, waar een ieder zich aan kan relateren en zijn eigen invulling aan kan geven. Volgens B-Tune is dit niet het enige aan materiaal wat hij, samen met zijn producer Stacy Grind, heeft geschreven en geproduceerd en wilt hij fans voorbereiden op wat nog komen gaat.

Om op de hoogte te blijven van zijn nieuwste releases kun je hem volgen op alle social media kanalen en streamingsdiensten onder de naam ‘B-Tune’. “Naast “K’motto Gwe” hebben wij nog vele nummers op de plank liggen, waar het afgelopen jaar hard aan is gewerkt. Dit wordt een tijd dat ik een andere kant van mijzelf ga laten zien. Door de liefde van de fans, mijn passie voor muziek en mijn positieve vibe weet ik zeker dat ik een ieder liefde voor het oor kan geven gedurende deze zware pandemie”, aldus B-Tune.