Bestuurder ‘parkeert’ auto in trens tijdens total lockdown

Nee dit is geen duikboot, maar een auto die zojuist in een trens langs de weg terecht is gekomen. Dit gebeurde na een eenzijdig ongeval rond 19.00u, tijdens de total lockdown in Suriname.

De bestuurder reed over de Frederikshoopweg, komende vanaf de richting van de Indira Gandhiweg en wilde afslaan in de Afsanahstraat. Het vermoeden bestaat dat hij daarbij de controle over het stuur verloor.

De auto reed vervolgens de trens in. Niemand raakte gewond. Een sleepdienst is ingeschakeld om het voertuig uit het water te krijgen: