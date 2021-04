49 nieuwe COVID-19 gevallen na 177 keer testen

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer 49 nieuwe COVID-19 gevallen aan het licht gekomen, na in totaal 177 keer testen. Dat blijkt zaterdagavond 17 april uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

50 besmette personen bevinden zich in het ziekenhuis en 13 in de ICU. In totaal zijn 154 positief geteste personen op dit moment in isolatie.

Als er naar de cijfers over de hele periode wordt gekeken dan zou het kunnen betekenen dat Suriname op dit moment aan het beging van een ‘derde golf’ staat: