Ziek kindje van 2 jaar overleden na ‘wassie’

Een ziek kindje van 2 jaar oud is vrijdag in Suriname overleden na een ‘wassie’. Het kindje, dat door de moeder bij haar oma was achtergelaten, werd niet naar de dokter gebracht omdat de grootouders het geld daarvoor niet hadden.

Op advies van derden werd het meisje gebracht voor een ‘wassie’ omdat er sprake zou zijn van fyo fyo die weggehaald moest worden. Ze kreeg de ‘fyo fyo watra wassie’ op een adres te Weg naar Zee.

De volgende ochtend verslechterde haar situatie echter, waarna de opa het kind snel naar de SEH bracht. Daar werd hem echter medegedeeld dat het kindje reeds was overleden.

De moeder van het kindje is nog niet op de hoogte van de dood van het meisje. Ze liet haar 2 kinderen namelijk bij de oma achter en is tot op dit moment spoorloos.

De doodsoorzaak van de 2-jarige is nog niet bekend. Het lichaam van het meisje is in beslag genomen door de Surinaamse justitiƫle autoriteiten.