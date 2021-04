In Suriname is de tweede brug aan de Bronwsweg weggespoeld. Dat blijkt uit beelden die vanmorgen online zijn geplaatst. Het is nog onduidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. Het verkeer op de weg is gestremd.

De Surinaamse politie is momenteel ter plaatse en heeft de metalen brug ernaast afgezet, om te voorkomen dat het verkeer die gebruikt.