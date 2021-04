Surinaamse Kustwacht en Franse marine gaan illegale visserij tegen

Volgens de Surinaamse minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Bronto Somohardjo, leidt Suriname op jaarbasis 50 miljoen dollar verlies aan illegale vishandel. Dit wil de regering tegengaan door de Kustwacht te versterken. Er zijn reeds vergevorderde gesprekken geweest met de Fransen.

De Kustwacht en Franse marine voeren namelijk sinds 2015 gezamenlijke patrouilles in de maritieme zone om illegale visserij tegen te gaan. De Fransen zijn dit jaar voor de derde keer in Suriname om deze samenwerking te intensiveren. Het ligt in de bedoeling dat de patrouilles bij de zeegrens, de Marowijnerivier, op zee en aan land in Frans-Guyana zullen toenemen.

Generaal Xavier Buisson, Senior Commander van de gewapende macht in Frans-Guyana, Generaal Thomas Lorne, General Engineer of Armament at the General Directorate of the Armament uit Frankrijk en de Franse ambassadeur, Antoine Joly, brachten in dat kader op 15 april een bezoek aan de Kustwacht. Een vervolgbezoek van de Fransen ligt in de planning.

“Er is olie gevonden voor ons kust, en dat zorgt ervoor dat Suriname veel meer aandacht krijgt dan voorheen en daar ben ik heel blij mee”, aldus de minister van Binnenlandse Zaken (Biza), Bronto Somohardjo. Hij gaf aan dat de regering perspectieven wil creëren voor de Surinaamse gemeenschap om optimaal te kunnen genieten van de natuurlijke hulpbronnen. Echter is hiervoor ook een sterke Kustwacht nodig.

Majoor Radjoe Bhola, waarnemend directeur van de Kustwacht, legde uit dat de gezamenlijke patrouilles aan de zeegrens positieve resultaten heeft opgeleverd. Hij gaf aan, dat beide landen inspelen op de tekortkomingen die aangescherpt moeten worden. Er is afgesproken dat er een conceptplan gestuurd zal worden naar de bevoegde autoriteiten.

Na goedkeuring zal samen met de Fransen gekeken worden naar wederzijdse voordelen. Bhola gaf verder aan, dat beide buurlanden kampen met dezelfde bedreigingen, waardoor een gezamenlijk aanpak vele voordelen met zich kan meebrengen.