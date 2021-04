Snelheidsduivel zonder rijbewijs belandt met huurauto op z’n kant

Deze gehuurde personenauto is vrijdagmiddag op z’n zij in de berm beland te Berlijn in Suriname. De bestuurder, die niet in het bezit is van een rijbewijs, reed met een vrij hoge snelheid en verloor de controle over het stuur.

Na het verkeersongeval maakte de bestuurder zich uit de voeten. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. De wetsdienaren hebben een sleepdienst ingeschakeld om het voertuig af te voeren naar berging.

De bestuurder heeft zich later aangemeld bij de politie. Hij vertoonde geen symptomen van dronkenschap. Naar zijn zeggen reed hij naar de winkel. De auto is zwaar beschadigd geraakt.