Minister Achaibersing overlegt met lokale aannemers over schuldherschikking

aDe totale staatsschuld van Suriname bedraagt circa 4 miljard USD. Naast de vele buitenlandse schulden, is de staat momenteel ook niet in staat haar lokale schulden aan onder andere aannemers af te lossen. Door de schulden te herschikken kan de onevenwichtigheid in de begroting van de staat in balans worden gebracht.

Armand Achaibersing, minister van Financiën en Planning, heeft op donderdag 15 april 2021 samen met zijn staf gesprekken gevoerd met lokale aannemers. Het doel was om te proberen samen tot herschikking van de opgelopen schulden te komen alsmede herinrichting van de nog uit te voeren projecten.

De bewindsman heeft eerder al gesprekken gevoerd met de ondernemers en zal met hun alsmede andere partijen in gesprek blijven, tot de schuldenproblematiek van de Surinaamse overheid is opgelost.