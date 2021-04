Militair raakt dienstwapen kwijt na avondje stappen met dame

Een militair in Suriname is deze week zijn dienstwapen kwijtgeraakt. Het vermoeden bestaat dat iemand in de nacht van woensdag op donderdag het wapen heeft gestolen, maar het is nog niet bekend wie.

De wapendrager was samen met een dame in een auto aan de Kwattaweg, waar hij bier zou hebben gedronken. Op dat moment had hij het wapen tussen zijn broeksband bewaard. Hij vermoedt dat er waarschijnlijk op een onbewaakt moment een bedwelmend middel in zijn biertje zou zijn gezet.

Het was donderdag rond half twee in de ochtend toen hij aan het drinken was en nadien bewusteloos raakte. De militair kwam na twee uurtjes bij en ontdekte dat zijn dienstwapen er niet was. Hij maakte melding dat hij zijn wapen kwijt was, waarbij de dame in persoon is gehoord door de politie.

Zij verklaarde echter niet te weten hoe de man zijn dienstwapen is kwijtgeraakt. Intussen is de Surinaamse militaire politie begonnen met een onderzoek om te achterhalen hoe de man zijn wapen kon kwijtraken. Er zullen eventueel disciplinaire maatregelen volgen tegen de militair in kwestie.