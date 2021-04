Man doet zich voor als politie en licht vrouw die auto wil kopen op

De Surinaamse politie heeft de 33-jarige verdachte Jonathan K. op dinsdag 13 april aangehouden voor verduistering. De man deed zich voor als een politieambtenaar tevens ondernemer en heeft een 32-jarige vrouw opgelicht meldt het Korps Politie Suriname.

De vrouw deed op dinsdag 9 maart aangifte bij de Recherche van Regio Oost. Zij verklaarde bij de politie dat zij Jonathan via sociale media heeft leren kennen. Hij stelde zich voor als een politieambtenaar tevens ondernemer, die kon bewerkstelligen dat de aangeefster makkelijk en snel een auto zou kunnen kopen.

Tijdens een ontmoeting met Jonathan overhandigde de vrouw een groot geldbedrag in Surinaamse Dollars aan hem voor de aankoop van een auto. Het resterend aankoopbedrag maakte ze online over naar de verdachte. Na de overmaking van het geld maakte ze vaker contact met Jonathan om te vragen naar de auto.

Hij schoof het echter op de lange baan en kwam steeds met een ander smoesje, waardoor de benadeelde besloot aangifte te doen bij de politie. De verdachte Jonathan werd opgespoord en op 13 april aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP).

Jonathan werd vervolgens overgedragen aan de Recherche van Regio Oost die belast is met het onderzoek in deze strafzaak. Bij de voorgeleiding heeft de verdachte voornoemd toegegeven dat hij geld van de vrouw in ontvangst heeft genomen om een auto voor haar te kopen, meldt de politie.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Jonathan in verzekering gesteld door de politie.