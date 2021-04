Zoektocht naar familie van zieke man op Aruba

Op Aruba wordt gezocht naar familie van deze man, de in Suriname geboren Edmund Vilt die erg ziek in het hospitaal ligt. Dit is wat een zijn kerkbroeders van de Sion kerk op hun page hebben geplaatst:

In onze congregatie hebben we een broeder die helaas in het hospitaal op Aruba ligt en is heel erg zwak en kritiek ziek.

Op dit moment heeft onze broeder, Edmund Vilt, geboren in Suriname en al heel lang wonende op Aruba, geen familie op Aruba. Omdat hij momenteel niet kan praten zoeken wij elk informatie over familieleden en vooral de twee kinderen die in Nederland wonen.

Er is geen verdere informatie beschikbaar. We hebben gezocht maar hebben nog steeds niks kunnen vinden. Als er iemand is die de familie kent en hun kan verwittigen zullen wij uiterst dankbaar zijn. Deze meneer is een heel lief en aardig persoon.

Aub deel dit bericht zodat het zo ver mogelijk komt.