Paul de Haan vanaf vandaag officieel nieuwe CEO SLM

De Nederlander Paul de Haan is vanaf vandaag officieel de nieuwe CEO van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM). Hij is vanmorgen in Suriname benoemd tijdens de SLM Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De nieuwe topman, uiterst links op de foto, maakte de afgelopen maanden al deel uit van het interimmanagement team van de SLM. Zijn contract werd getekend in het bijzijn van minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme, het volledig directieteam en de Raad van Commissarissen (foto).

Bijzondere dank ging uit naar de heer Johan Sandie die in een voor de luchtvaart zeer moeilijke tijd, de afgelopen periode heeft gefungeerd als waarnemend CEO. De heer De Haan gaf aan dat met het nieuw ingezet strategisch beleid hij vol goede moed samen met het volledig personeel, deze uitdaging aangaat.