VIDEO: Protest bewoners studenten campus na ontslag medewerker

Op het terrein van de studenten campus bij de Anton de Kom Universiteit van Suriname, was het woensdagmiddag onrustig. Dit nadat verhitte bewoners in protest gingen tegen de directie. Aanleiding hiervoor was het ontslag van een van de medewerkers, die werkzaam was als manager studenten relaties.

De protesterende bewoners zijn het niet eens met het feit dat de vrouw woensdag op staande voet werd ontslagen. Volgens hen is zij juist de gene die zich altijd hard heeft gemaakt voor studenten. De bewoners zien de directeur van de campus, de heer Emanuel Scheek, als de grote boosdoener.

Zij scandeerden dan ook leuzen als “Weg met Scheek!” en hebben een bericht via Whatsapp rondgestuurd. Daarin geven zij aan dat zij het niet eens zijn met zijn gedrag en het gevoel hebben dat ze in een gevangenis leven. De gemoederen raakten dusdanig verhit dat de politie werd ingeschakeld om te bemiddelen.

Verslaggever De Vliegende Reporter was ter plekke en ging in gesprek met de heer Scheek. Die gaf aan dat het ontslag van de vrouw, wiens contract tot 31 mei liep, niet zomaar op staande voet is ontslagen. Er zou een dossier zijn opgebouwd op basis waarvan ze met ontslag is gestuurd.

Bekijk een filmpje van De Vliegende Reporter: