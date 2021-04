Politie bespreekt aanscherpen van handhaving COVID-19-maatregelen

De Surinaamse politie heeft deze week overleg gehad over het aanscherpen van de handhaving van de COVID-19-maatregelen in Suriname. Er is daarbij gekeken naar de maatregelen die getroffen moeten worden tegen onder andere het feesten, dancings en street party’s.

Verder moeten er gesprekken gevoerd worden met diverse instanties over hoe zaken beter aan te pakken. Ook zaken zoals hogere boetes voor het feesten en toezien dat die boetes betaald worden en het controleren van quarantaine-accommodaties die nog niet zijn wat het wezen moet.

Het overleg vond plaats op dinsdag 13 april 2021 op het ministerie van Justitie en Politie. Daarbij heeft minister Kenneth Amoksi een onderhoud gehad met het COVID-19-managementteam onder leiding van het Korps Politie Suriname (KPS).

De minister tijdens het overleg.

Het KPS zal haar uiterste best doen om meer dan voorheen de handhaving van de verscherpte COVID-19-maatregelen onder controle te houden. “Niet alleen COVID-19 is een uitdaging, maar met de komst van andere nationaliteiten binnen onze grenzen, komen er ook andere soorten criminaliteit bij kijken”, merkte de bewindsman op.

De politie zal dan ook strategieën moeten aanwenden om deze zaken aan te pakken. Minister Amoksi gaf tot slot aan dat hij graag elke maand in deze setting met de politie wil vergaderen, zodat er heel effectief op zaken kan worden ingespeeld.