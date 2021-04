Man (62) pleegde ontucht met 7-jarig buurmeisje na kijken porno

Hesdy H (62) gaf woensdag op vragen van rechter Maureen Dayala en officier van justitie Mirella van Dijk toe dat hij ontucht heeft gepleegd met zijn zevenjarig buurmeisje. Hij keek naar pornofilms waardoor hij opgewonden raakte. Op dat moment was hij alleen in huis met de zevenjarige.

Normaliter zag hij het kind als zijn kleindochter, maar na het bekijken van de pornofilms zag hij zijn vrouw in haar. Hij begon seksuele handelingen met haar te plegen. Hesdy H zei dat hij niet zichzelf was. Volgens hem was hij verder gestrest door ruzie binnen zijn familie in Suriname.

De verdachte vindt dat de ruzie ook invloed op hem heeft gehad dat hij niet zichzelf was. Hij bracht die dag de televisie van de voorkamer naar zijn slaapkamer want het meisje wilde naar televisie kijken. Terwijl het kind naar de televisie keek, keek hij naar pornofilms. Ook had hij alcohol gedronken.

Rechter Dayala vindt dat de man dit niet met het meisje kan doen. Hesdy H zei dat hij bereid is met zijn aov eventuele kosten van begeleiding te vergoeden aan het slachtoffertje. Zelf wil hij naar een pastor gaan om zijn zonden te belijden. Officier Van Dijk heeft veertien maanden celstraf geëist waarvan vijf voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest met een proeftijd van twee jaar tegen de man.

Op 28 april zal de behandeling van deze zaak worden voortgezet.