Vrouw gebruikt huurauto bij twee inbraken

Een 28-jarige vrouw is door de Surinaamse politie aangehouden, ter zake gekwalificeerde diefstal. Uit de woning van een benadeelde zijn onder andere een 42 inch televisietoestel en twee laptops weggenomen. Uit het huis van een tweede benadeelde zijn twee horloges, sieraden en parfums weggenomen meldt het Korps Politie Suriname.

De politie startte met een onderzoek waarbij uit camerabeelden bleek dat een bepaalde personenauto gebruikt was bij beide inbraken. Door middel van het kentekennummer kwam de politie erachter dat de verdachte vrouw Y.S. de auto had gehuurd bij een autoverhuurbedrijf.

Volgens verklaring van Y.S. heeft zij het voertuig op haar naam gehuurd voor een vriendin van haar. Ze verklaarde vervolgens dat slechts een roepnaam van die vriendin haar bekend is en dat zij niet weet waar haar vriendin woonachtig is. Y.S. is op donderdag 1 april door de politie van het bureau Uitvlugt opgespoord en aangehouden op haar woonadres te Uitvlugt.

In het belang van het onderzoek is Y.S. na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld door de politie. Het voertuig dat zij op haar naam heeft gehuurd is hangende het onderzoek in beslag genomen meldt de politie.