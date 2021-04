Een dode bij bootongeluk Makabangsoela

Een persoon is verdronken bij een bootongeluk te Makabangsoela in Suriname. Het ontzielde lichaam is maandag aangespoeld.

Het bootongeluk zou vrijdag hebben plaatsgevonden bij de soela in de omgeving van Stoelmanseiland. De melding werd gemaakt dat zeven personen in een boot zaten waarvan een was gevallen. De persoon is daarbij verdronken in de rivier waarbij zijn lijk maandag rond 18.00 uur in de omgeving is aangetroffen.

Bij de Surinaamse politie is melding gemaakt van het incident en de verdronken persoon. Hoe het bootincident heeft plaatsgevonden, is nog onbekend.