Dit moet je weten over een islamitische uitvaart

Het islamitische geloof heeft een unieke reeks overtuigingen ten aanzien van dood en sterven. Dit is terug te zien in hun praktijken en houding ten opzichte van begrafenissen. Als je uitgenodigd bent voor een islamitische uitvaart dan is het natuurlijk van belang om deze tradities te kennen, want hier zul jij je in principe ook aan moeten houden. Gelukkig zal dit artikel je hierbij helpen.

De hele gemeenschap wordt uitgenodigd

De hele gemeenschap neemt deel aan een moslimbegrafenis. Het is niet ongebruikelijk dat iemand de begrafenis bijwoont van iemand die ze niet goed kennen. Dit zal bestaan uit gebeden, rituelen en riten. De gebeden worden altijd buiten de moskee opgezegd, dit wordt normaal gesproken gedaan op de binnenplaats. Als de dood van een moslim op handen is dan zal de hele familie aanwezig zijn, net zoals de beste vrienden van de persoon die gaat overlijden. Zij zullen dus ook allemaal aanwezig zijn bij de begrafenis, waarvoor betaald kan worden met een islamitische uitvaartverzekering. Moslims geloven overigens dat de stervenden dingen zien die de levenden niet kunnen.

Stervende maakt de doodsstrijd door

De stervenden maken een pijnlijke periode door die de doodsstrijd genoemd wordt. Dit is gevuld met onvoorstelbare kwellingen. Vrienden en familie verzamelen zich dan ook bij de persoon die gaat overlijden om de stervende moed te bieden om hem te helpen de kwellingen te doorstaan. Hierbij zullen ze Shahada zeggen om de stervende aan te moedigen. Dit betekent Allah de enige God. Het doel is dat de persoon die woorden op het exacte tijdstip van overlijden uitspreekt. Net na het overlijden zullen de ogen en mond van de overledene gesloten worden. Het lichaam zal bovendien bedekt worden met een laken, terwijl het hoofd gepositioneerd is om naar Mekka te kijken. Familie en vrienden vragen Allah om de zonden van de overledenen te vergeven, dit wordt dua genoemd.

Voorbereiden van het lichaam

Bij het afsluiten van een islamitische uitvaartverzekering kan de overledene aangeven hoe zijn of haar lichaam voorbereid moet worden. Dit zal gedaan worden naar de tradities van de islam. Zo is het cruciaal dat het lichaam helemaal schoon is. Hierdoor moet het lichaam minimaal drie keer gereinigd worden. Dit kan gedaan worden door de echtgenoot, maar ook door een familielid van hetzelfde geslacht. Is het lichaam van de stervende na drie kier nog altijd niet schoon? Het wordt dan zo vaak als nodig gewassen, maar het moet wel altijd een oneven aantal keren gereinigd zijn.

Stille begrafenis

Een moslimbegrafenis is erg stil. Er mag niet met elkaar worden gepraat. Zelfs de gebeden worden voornamelijk in stilte opgezegd, waarbij slechts delen ervan hardop worden uitgesproken. Het zou daarom ongebruikelijk zijn als er muziek werd gespeeld. Huilen om de doden is daarentegen wel prima en wordt zelfs verwacht. Maar luid huilen en jammeren wordt juist niet als goed gezien. Na de gebeden wordt de overledene naar de begraafplaats gebracht, meestal gedragen door mannelijke familieleden.

Witte kleding

Moslims dragen bij een begrafenis over het algemeen wit. Ze geloven namelijk dat wit geassocieerd wordt met nederigheid en gezondheid. Alsnog is het niet ongepast om donkere en grauwe kleuren te dragen die passen bij de sombere gelegenheid, hierbij kun je denken aan kleuren als bruin, grijs en zwart. De mannen moeten beslist een effen broek dragen, dit mag geen huid vertonnen. Het shirt moet bovendien alles tot aan de nek bedekken, terwijl het niet te strak moet zitten. De kleding van een vrouw moet echt alles behalve hun gezicht en handen dekken bij een islamitische begrafenis. Rokken moeten dus tot aan de enkels komen, terwijl blouses met lange mouwen de armen moeten bedekken. Bij voorkeur moet de blouse tot aan de nek komen.