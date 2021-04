PAHO doet schenking aan bejaardentehuizen in Suriname

- Advertisement -

In het kader van het bestrijden van de COVID-19 besmettingen in Suriname, heeft de Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) in samenwerking met de Canadese overheid beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

Deze middelen zijn bestemd voor de bejaardentehuizen. De donatie betreft onder andere laptops, dispensers voor wegwerp handtowels, handschoenen, hand sanitizer voetpedalen, notitieborden, metalen pedaalemmers en bloeddrukmeters. Eerder zijn er ook een aantal verbruiksartikelen uit dit fonds gedoneerd (PPE).

Ook kreeg het ministerie van Volksgezondheid latex handschoenen en andere beschermingsmiddelen, waarvoor het ministerie de bestemming zelf zal bepalen. De items zijn aangeschaft met Grant Funding vanuit de overheid van Canada, Department of Foreign Affairs, Trade and Development aan het PAHO-project “COVID-19 Response Support to Latin America and the Caribbean (LAC)”.

De overhandiging vond plaats op vrijdag 09 april op het secretariaat van de minister onder aanwezigheid van o.a. minister Amar Ramadhin, Karen Lewis-Bell (PAHO), Elly van Kanten (PAHO), Patrick Healy (Honorary Consul of Canada) en Carol de Baas (Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen).