Jongere broer mishandelt en bedreigt zijn eigen zuster

De Surinaamse politie heeft de 23 jarige L.O. op dinsdag 6 april aangehouden ter zake bedreiging en mishandeling. Het slachtoffer tevens aangever J.P. heeft bij de politie van Coronie aangifte van bedreiging en mishandeling gedaan tegen de verdachte L.O. die haar jongere broer is.

Volgen het Korps Politie Suriname is de aanleiding tot de mishandeling en bedreiging dat L.O. een gestolen ijskast aan J.P. had verkocht. L.O. werd aangehouden en opgesloten voor die diefstal waarbij de politie de ijskast in beslag nam en terug gaf aan de rechtmatige eigenaar.

L.O. beloofde zijn zus dat hij haar terug zou betalen wanneer hij op vrije voeten was. L.O. hield zich niet aan zijn woord en zijn zus stapte naar de politie om te bemiddelen.

L.O. werd opgeroepen door de ressort commandant van Coronie voor een gesprek op het bureau. Dit zette kwaad bloed bij L.O. die het niet nodig vond dat J.P. naar de politie was gestapt. Volgens verklaring van J.P. werd zij daarom door L.O. mishandeld en bedreigd.

De politie spoorde L.O. op die werd aangehouden op zijn woonadres te Coronie. Hij geeft toe dat hij zijn oudere zus heeft bedreigd maar ontkend dat hij haar heeft mishandeld. Er waren wel sporen van mishandeling aan het lichaam van J.P. te zien.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte L.O. door de politie in verzekering gesteld meldt de politie.