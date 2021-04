Geliquideerde man was net uit de gevangenis en had vuurwapen bij zich

De man die gisteravond in Suriname in koelen bloede werd doodgeschoten aan de Nieuwzorgweg, was drie dagen eerder in vrijheid gesteld na een gevangenisstraf te hebben uitgezeten. Dat meldt de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT).

Het slachtoffer is de 34-jarige Delano Tobito. Volgens de krant werd er meerdere malen van dichtbij op hem geschoten en werd hij geraakt in zijn voorhoofd, nek, rechterborst, buikstreek en rug.

De schutter vluchtte daarna en stapte in een gereedstaande auto. Van hem ontbreekt nog elk spoor.

Op het lichaam van het slachtoffer, dat in beslag is genomen, werd een vuistvuurwapen met scherpe patronen aangetroffen. Ook dat is in beslag genomen, evenals zijn auto. Het slachtoffer: