Geen COVID-19 vaccinatie deze week bij ’s Lands Hospitaal

Vanwege het toegenomen aantal opnames op de COVID-19 afdeling van het ’s Lands Hospitaal, wordt er in de week van maandag 12 – vrijdag 16 april 2021 niet gevaccineerd in het ziekenhuis.

Dat heeft het ’s Lands Hospitaal vandaag laten weten. Het ziekenhuis in Paramaribo schrijft:

“We zijn genoodzaakt al het nodige personeel in te zetten op deze afdeling. Houdt u zich alstublieft aan alle bestaande maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus en de varianten.”

Uit de de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering blijkt dat het aantal besmettingen de afgelopen dagen is toegenomen. Ook het aantal patiënten in de ziekenhuizen is gestegen van 20 vorige week naar 34 momenteel.