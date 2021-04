COVID-19 persconferentie vanmiddag om 16.00u

De COVID-19 persconferentie van de Surinaamse overheid, die afgelopen zaterdagavond gehouden zou worden, vindt zometeen om 16.00u plaats. De persmeeting die via Zoom wordt gehouden, werd zaterdag op het laatste moment afgelast.

Tijdens deze persconferentie zal duidelijkheid gegeven worden over de verscherpte maatregelen in Suriname. Deze maatregelen werden vrijdagavond bekend gemaakt. In eerste instantie werd gesproken van een total lockdown afgelopen en komend weekend. Dit nadat het ministeriële Cluster Team overleg gehad met de Covid Commissie van De Nationale Assemblee, waarbij informatie is verstrekt door het Outbreak Management Team.

De voorstellen tot aanscherping van de Covid-19 maatregelen en de discussies in de DNA zijn daarna besproken met de president. Uiteindelijk is besloten deze verscherpte maatregelen voor de periode 10 tot en met 23 april af te kondigen en de total lockdown afgelopen weekend te schrappen.