43-jarige man die inbrak in kerkgebouw aangehouden

De 43-jarige G.V. is op donderdag 01 april door de politie van Uitvlugt op zijn woonadres opgespoord en aangehouden omdat hij ervan verdacht wordt een inbraak gepleegd te hebben. De inbraak is op dinsdag 30 maart gepleegd in een gebouw dat als kerk gebruikt wordt, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De inbreker verschafte zich toegang tot het gebouw via een achterdeur. Daarbij nam de man enkele spullen weg waaronder vier tuinstoelen, een pressure cooker en een groot aantal glazen en borden. Een oplettende buurtbewoner zag hoe G.V. de spullen uit het gebouw wegdroeg.

Hij verwittigde onder andere de politie en de beheerder van het gebouw. G.V. werd opgespoord en aangehouden door de politie van Uitvlugt. Na te zijn voorgeleid werd G.V. na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie, achter slot en grendel gezet door de politie. De gestolen goederen zijn nog niet achterhaald.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort meldt de politie.