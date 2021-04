VIDEO: Streetparty Sunny Point uitgelopen op vechtpartij en beroving

- Advertisement -

De onrust die er zaterdagavond heerste aan de Soerdjbaliestraat te Sunny Point is ontstaan nadat een drukke streetparty is uitgelopen op een vechtpartij waarna er een beroving heeft plaatsgevonden.

De politie in Suriname kreeg omstreeks 18.50 uur een melding van een groot feest aan de Soerdjbaliestraat. De Covid Brigade ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst is een grote menigte aangetroffen en de situatie was onoverzichtelijk. De politie vroeg meteen assistentie.

Verschillende politie-eenheden arriveerden snel op de locatie om de orde te handhaven. Het is gebleken dat twee personen steekverwondingen hebben opgelopen en per eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp (SEH) zijn gebracht.

Een derde slachtoffer is ter plaatse aangetroffen en per ontboden ambulance afgevoerd naar de SEH. Een onbekende heeft op de locatie intimidatieschoten gelost. De buit van de beroving is een 45 gram gouden halsketting. Het onderzoek van het voorval duurt voort.

Bekijk hier een filmpje van de situatie.