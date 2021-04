Dronken man en vrouw belanden met auto in bosschage

Een man en een vrouw die onder invloed van alcohol verkeerden zijn zaterdagavond tijdens de lockdown in Suriname met een personenauto in een bosschage langs de Martin Luther Kingweg beland.

De bestuurder reed vanuit Latour richting de Adhinweg. Ter hoogte van pand nummer 273 verloor hij de controle over het stuur en belandde de auto in het bosschage.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek. Het is nog onduidelijk als de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs. De wetsdienaren hebben de man en vrouw overgebracht naar het bureau.

Het voertuig is door de politie in beslag genomen. Een sleepdienst werd ingeschakeld om de wagen uit het bosschage te halen en af te voeren.