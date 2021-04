1 coronadode en stijging COVID-19 patiënten in ziekenhuizen

- Advertisement -

In Suriname is zaterdag weer 1 persoon overleden aan de gevolgen van besmetting met het gevreesde coronavirus. Ook is het aantal patiënten dat in de Surinaamse ziekenhuizen wordt behandeld de afgelopen dagen gestegen naar 32.

Dat blijkt zaterdagavond 10 april uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt ook dat het aantal personen in de ICU is toegenomen van 7 (vrijdag) naar 9 op zaterdag.

Het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen 24 uur is relatief laag en bedraagt 13 na 117 keer testen. 7 mensen zijn genezen verklaard.

Vrijdag heeft de overheid verscherpte maatregelen aangekondigd in verband met een verwachte zogenoemde derde golf van besmettingen in Suriname. Een persconferentie die gehouden zou worden naar aanleiding van deze maatregelen werd op het laatste moment afgelast.