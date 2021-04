Rovers betreden houtzagerij Bomaweg per boot en plegen overval

Twee gemaskerde criminelen van wie een gewapend was met een jachtgeweer, hebben een roofoverval gepleegd bij een houtzagerij aan de Bomaweg in Suriname. Zij maakten een geldtrommel inhoudende SRD 20 duizend, 1500 euro en USD 400 buit. Zij wisten verder weg te dragen zes accu’s, twee lasapparaten, twee kettingzagen en andere spullen.

De rovers vielen de bewakers aan en knevelden hen met een stuk touw. Zij beroofden een van hen van een ring, SRD 1980 en een horloge en de ander van een ring. Een van de bewakers hield zwellingen aan zijn linkerarm over, maar zijn collega bleef ongedeerd. Na de beroving wist een van hen zich te bevrijden en hulp te zoeken.

Toen de rovers op de plaats aankwamen vielen zij eerst de bewakers aan en knevelden hen. Daarna gingen zij in het kantoor om de geldtrommel en de overige spullen weg te nemen. Er zijn sporen op de plaats aangetroffen waardoor het vermoeden bestaat dat de daders via de boot de plaats hebben aangedaan en verlaten. Zij zouden vermoedelijk via het Saramaccakanaal naar de houtzagerij zijn gegaan. De beroving zou zijn gepleegd tussen donderdag 22.00 uur en vrijdag 03.00 uur.

De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.