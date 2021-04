Expositie Ronald Snijders in verband met 70ste verjaardag

Op donderdag 8 april 2021 is de Surinaams-Delftse musicus Ronald Snijders 70 jaar geworden. Om dit te vieren organiseren vrienden van Ronald Snijders een expositie in het ‘Huis van de Stad’.

Ronald Snijders is een muzikant en componist die al meer dan vijftig cd’s heeft gemaakt, overwegend in eigen beheer uitgebracht. Maak kennis met deze bijzondere Delftenaar die uitblinkt in vele genres jazz, funk, klassiek, Braziliaans. Hij is een van de frontrunners van de kaseko jazz.

Snijders is een virtuoos muzikant die al 50 jaar in Delft woont en die in alle hoeken van de wereld met zijn spel zijn luisteraars kan ontroeren. Bij zijn concerten in Suriname, Litouwen, Bratislava, Duitsland, België, Hongarije, Senegal, Mali, Burkina Faso, Zuid-Afrika, Zambia, Mexico, Guatemala, Cuba, Curaçao, New York, Helsinki en Frans-Guyana swingt iedereen mee als hij zijn slotlied Saramaka speelt.

De expositie staat opgesteld achter de ramen van het Stadskantoor en alleen te bezichtigen van buitenaf. Dus loop langs de expositie tijdens je dagelijkse coronawandeling door Delft en reis door de tijd met posters van zijn roemruchte optredens. Scan de QR-codes om lekker te genieten van de swingende muziek! De beroemde Amerikaanse pianist Chick Corea schreef over Snijders: “A great flautist and an excellent composer”.

Maar wacht…er is meer

De expositie in het Huis van de Stad is het begin van een heel feestjaar rond Snijders. Op 20 juni bijvoorbeeld begint een grote overzichtstentoonstelling in Het Prinsenkwartier die je meeneemt naar zijn Surinaamse roots, zijn studio en zelfs zijn huiskamer.